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Ясли для малышей влетят в копеечку
10 Сентябрь 2019, 20:15
Детям от двух месяцев до трех лет дадут больше мест в ясельных группах уже в этом году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РГ». Прибавить собираются 90,7 тысячи с лишним мест.
Одно место будет стоить бюджету страны пятьсот сорок тысяч рублей – к такому выводу пришли специалисты FinExpertiza. На все места и на строительство выделяется сорок девять миллиардов рублей. Двадцать процентов к этой сумме прибавят из региональных бюджетов. В целом место для одного ребенка государству будет стоить шестьсот семьдесят пять тысяч рублей.
Программа распространяется на восемьдесят два региона страны из восьмидесяти пяти и призвана дать матерям малышей возможность вернуться к работе. В каждом из регионов появится от восьмидесяти трех до двух тысяч пятьсот девяносто четырех мест для детей в яслях.
Анастасия Туркова
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