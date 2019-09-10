Ясли для малышей влетят в копеечку

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Набережная, люди, мама с детьми, гуляющие

Детям от двух месяцев до трех лет дадут больше мест в ясельных группах уже в этом году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РГ». Прибавить собираются 90,7 тысячи с лишним мест.

Одно место будет стоить бюджету страны пятьсот сорок тысяч рублей – к такому выводу пришли специалисты FinExpertiza. На все места и на строительство выделяется сорок девять миллиардов рублей. Двадцать процентов к этой сумме прибавят из региональных бюджетов. В целом место для одного ребенка государству будет стоить шестьсот семьдесят пять тысяч рублей.

Программа распространяется на восемьдесят два региона страны из восьмидесяти пяти и призвана дать матерям малышей возможность вернуться к работе. В каждом из регионов появится от восьмидесяти трех до двух тысяч пятьсот девяносто четырех мест для детей в яслях.

Анастасия Туркова

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