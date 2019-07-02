Аккумулятор способен прослужить около пяти лет, если не совершать действий, которые выведут его из строя быстрее, сообщает DEITA.RU.

Сгубить аккумулятор раньше срока способны простои, поездки на небольшие расстояния. При недолгих поездках он попросту не заряжается от генератора.

Неровности. Вибрации на плохих дорогах скажутся на аккумуляторе, заставляя его разряжаться быстрее. Если он недостаточно надежно закреплен – тем более. Это и к проблемам с электрооборудованием может привести.

Другой фактор – множество подключаемых к системе гаджетов, которые создают большую нагрузку на автомобиль, увеличивая расход топлива.

Анастасия Туркова