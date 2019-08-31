YouTube выплатить штраф от 150 до 200 миллионов долларов США в рамках соглашения, которое было ранее одобрено Федеральной комиссией по торговле США.

Данный штраф придется выплатить за то, что сервис неоднократно нарушал закон о защите личных данных несовершеннолетних в сети Интернет. Как отмечает интернет-издание Politico, кроме того, в ближайшем будущем политика хостинга будет значительно изменена в тех пунктах, которые касаются детей и контента для них.

Ожидается, что в YouTube будет отменена таргетированная реклама, предназначенная для детей.

Напомним, было принято решение провести расследование в отношении YouTube после того, как на такое видео пожаловались более двадцати групп, которые занимаются защитой прав и свобод жителей США.

Екатерина Брязгунова