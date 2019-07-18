Россия и Китай спорят, в какой валюте будут производиться расчеты между странами. Китайцы не готовы в рублях, а россияне не хотят в юанях, сообщает DEITA.RU.

Об этой проблеме рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью, опубликованном на сайте министерства.

В июне Россия и Китай подписали договор, подразумевающий расчет в национальных валютах при проведении валютных операций. Это удобнее, надежнее и к тому же невыгодно американцам. Страны планируют сделать SWIFT-независимую систему передачи финансовых сообщений. Но это не будет догмой - скорее рекомендация. Так-то рассчитаться можно будет хоть в долларах, хоть в тугриках.

Замминистра Моисеев обозначил главную проблему в контексте достигнутого соглашения. Пока не получается решить, кто же главнее - юань или все-таки рубль?

Россия говорит: рубль либерализирован за границей, деньги не так жестко регулируются. Это удобнее для всех.

Китайцы резонно замечают: юань - международная резервная валюта, входит в корзину МВФ, в юани инвестируют. Моисеев говорит, что государства не будут ни на кого давить в вопросе процентных соотношений расчетов. Пусть рассчитываются так, как считают нужным.

Проще говоря, если банки или организации захотят присоединиться к платежным системам другой страны - эту инициативу поддержат и помогут в адаптации.

При этом чиновник затруднился ответить на вопрос, кто будет нести издержки конвертации. Алексей Моисеев лишь констатировал: «Издержки конвертации они и так, и так возникают».

Новая схема расчета вступит в силу с 1 января 2020 года. Этот договор - следствие сложившихся теплых отношений китайского лидера Си Цзинпиня и Владимира Путина. Оба называют друг друга лучшими друзьями в сегодняшнем мире политики.

Василий Кучин