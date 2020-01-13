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6 Декабрь 2019, 18:15

Юбилей сожжения Москвы предложил отпраздновать бывший депутат

Москва, Кремль

На Украине предложили отпраздновать 450-летие сожжения Москвы ханом Девлет-Гиреем, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, с таким предложением выступил  бывший депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров. «3 июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву. Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения размещаем здесь», — опубликовал провокационную запись в соцсетях Чубаров, известный своими экстремистскими высказываниями. В комментариях люди с радикальными взглядами устроили разжигание розни.

Как напоминает РИА ФАН, Рефат Чубаров это главарь запрещенного на территории РФ так называемого «Меджлиса» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Тот самый, с кем жестко пикировалась в бытность прокурором Крыма Наталья Поклонская. Она вынесла решение о приостановке деятельности до судебного рассмотрения вопроса о запрете организации. Затем Верховный суд Республики Крым отнес так называемый «Меджлис» к экстремистским организациям и запретил его деятельность на территории РФ.

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