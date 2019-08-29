Ребят посетил знаменитый и заслуженный спортсмен, сообщает DEITA.RU.

Кавалер «Ордена Мужества», ветеран спецназа, спортсмен федерации кикбоксинга Уссурийска Дмитрий Подольский принял участие в закрытии слёта юнармейцев в лагере «Надежда».

Участник патриотического проекта «Равнение на защитников Отечества» рассказал ребятам о службе в армии, а также о том, как ему помогала выжить в экстремальных ситуациях спортивная подготовка.

Кроме этого, Подольский поговорил с юнармейцами на тему патриотизма и противодействия экстремизму, а также об опасностях, которые могут ожидать ребят в социальных сетях.

Патриотический проект «Равнение на защитников Отечества» создан при поддержки администрации Приморского края. Руководители проекта президент федерации кикбоксинга Приморья Виктор Тарабарин и директор ЦРТДЮ села Новоникольск Галина Афанасова.





Дмитрий Шевченко