Юная скрипачка из Приморья выступит на международном конкурсе

Скрипачка из Уссурийска защитит честь Приморья и России на международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик». Юный музыкант продемонстрирует свой музыкальный талант в номинации для юниоров, сообщает DEITA.RU.

Приморскую дебютантку в «Щелкунчике» зовут Ангелина Лобко. Ей всего двенадцать лет, но, как рассказали про ученицу в Уссурийской школе искусств, она уже исполняет виртуозную музыку на скрипке на уровне мировых музыкантов.

«На конкурсе Ангелина представит Россию со сложной программой, которая входит в золотой фонд выдающихся исполнителей», - рассказали в ДШИ.

Сама конкурсантка признается, что подготовка к «Щелкунчику» занимала львиную долю ее времени - ей даже пришлось на некоторое время перейти на домашнее обучение, чтобы как следует отточить мастерство игры на сложном музыкальном инструменте.

«Я занималась порой по шесть-восемь часов в день, чтобы достичь нужного уровня исполнения», - признается девочка.

Отмечается, что Ангелина стала одной из сорока восьми талантливых детей из восемнадцати стран. Юбилейный, двадцатый по счету конкурс, проходит в Москве со второго по девятое декабря. Традиционного, юные музыканты будут претендовать на золотого, серебряного и бронзового щелкунчика в номинациях «фортепиано», «струнные», «духовые» и «ударные музыкальные инструменты».

«В каждую номинацию отбирается всего шестнадцать человек - попасть в это число очень сложно даже опытным музыкантам, но нам очень повезло. Для первого тура мы подготовили романс Глиэра, а для остальных - известные и очень популярные произведения Генриха Венявского», - отметила преподаватель Ангелины Галина Копылова.

Кстати, в 2015 году юная скрипачка из Уссурийска пополнила копилку побед Приморья «серебром» на Международном конкурсе скрипачей имени В.Ф. Бобылёва, который проходил в Рязани.

Екатерина Цой