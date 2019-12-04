Новости
Ипотеку под смешные проценты обещает Центробанк россиянам
4 Декабрь 2019, 18:30
«Мы просто умрем» - жители поселка протестуют против закрытия больницы
4 Декабрь 2019, 18:30
Юная скрипачка из Приморья выступит на международном конкурсе
4 Декабрь 2019, 18:28
Приморские парламентарии упростили правила для малого бизнеса
4 Декабрь 2019, 18:05
Госдума всерьез взялась за дачников
4 Декабрь 2019, 18:00
Капитана 1 ранга оштрафовали на миллионы за вымогательство
4 Декабрь 2019, 17:45
Зеленые зоны приводят в порядок в Уссурийске
4 Декабрь 2019, 17:39
Депутаты обсудили строительство ВКАД
4 Декабрь 2019, 17:35
Юная скрипачка из Приморья выступит на международном конкурсе
Скрипачка из Уссурийска защитит честь Приморья и России на международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик». Юный музыкант продемонстрирует свой музыкальный талант в номинации для юниоров, сообщает DEITA.RU.
Приморскую дебютантку в «Щелкунчике» зовут Ангелина Лобко. Ей всего двенадцать лет, но, как рассказали про ученицу в Уссурийской школе искусств, она уже исполняет виртуозную музыку на скрипке на уровне мировых музыкантов.
«На конкурсе Ангелина представит Россию со сложной программой, которая входит в золотой фонд выдающихся исполнителей», - рассказали в ДШИ.
Сама конкурсантка признается, что подготовка к «Щелкунчику» занимала львиную долю ее времени - ей даже пришлось на некоторое время перейти на домашнее обучение, чтобы как следует отточить мастерство игры на сложном музыкальном инструменте.
«Я занималась порой по шесть-восемь часов в день, чтобы достичь нужного уровня исполнения», - признается девочка.
Отмечается, что Ангелина стала одной из сорока восьми талантливых детей из восемнадцати стран. Юбилейный, двадцатый по счету конкурс, проходит в Москве со второго по девятое декабря. Традиционного, юные музыканты будут претендовать на золотого, серебряного и бронзового щелкунчика в номинациях «фортепиано», «струнные», «духовые» и «ударные музыкальные инструменты».
«В каждую номинацию отбирается всего шестнадцать человек - попасть в это число очень сложно даже опытным музыкантам, но нам очень повезло. Для первого тура мы подготовили романс Глиэра, а для остальных - известные и очень популярные произведения Генриха Венявского», - отметила преподаватель Ангелины Галина Копылова.
Кстати, в 2015 году юная скрипачка из Уссурийска пополнила копилку побед Приморья «серебром» на Международном конкурсе скрипачей имени В.Ф. Бобылёва, который проходил в Рязани.
Екатерина Цой