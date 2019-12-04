telegr wh call

Новости

Ипотеку под смешные проценты обещает Центробанк россиянам

4 Декабрь 2019, 18:30

«Мы просто умрем» - жители поселка протестуют против закрытия больницы

4 Декабрь 2019, 18:30

Юная скрипачка из Приморья выступит на международном конкурсе

4 Декабрь 2019, 18:28

Приморские парламентарии упростили правила для малого бизнеса

4 Декабрь 2019, 18:05

Госдума всерьез взялась за дачников

4 Декабрь 2019, 18:00

Капитана 1 ранга оштрафовали на миллионы за вымогательство

4 Декабрь 2019, 17:45

Зеленые зоны приводят в порядок в Уссурийске

4 Декабрь 2019, 17:39

Депутаты обсудили строительство ВКАД

4 Декабрь 2019, 17:35

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Юная скрипачка из Приморья выступит на международном конкурсе

музыка, скрипка, искусство, девушка

Скрипачка из Уссурийска защитит честь Приморья и России на международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик». Юный музыкант продемонстрирует свой музыкальный талант в номинации для юниоров, сообщает DEITA.RU.

Приморскую дебютантку в «Щелкунчике» зовут Ангелина Лобко. Ей всего двенадцать лет, но, как рассказали про ученицу в Уссурийской школе искусств, она уже исполняет виртуозную музыку на скрипке на уровне мировых музыкантов.

«На конкурсе Ангелина представит Россию со сложной программой, которая входит в золотой фонд выдающихся исполнителей», - рассказали в ДШИ.

Сама конкурсантка признается, что подготовка к «Щелкунчику» занимала львиную долю ее времени - ей даже пришлось на некоторое время перейти на домашнее обучение, чтобы как следует отточить мастерство игры на сложном музыкальном инструменте.

«Я занималась порой по шесть-восемь часов в день, чтобы достичь нужного уровня исполнения», - признается девочка.

Отмечается, что Ангелина стала одной из сорока восьми талантливых детей из восемнадцати стран. Юбилейный, двадцатый по счету конкурс, проходит в Москве со второго по девятое декабря.  Традиционного, юные музыканты будут претендовать на золотого, серебряного и бронзового щелкунчика в номинациях «фортепиано», «струнные», «духовые» и «ударные музыкальные инструменты».

«В каждую номинацию отбирается всего шестнадцать человек - попасть в это число очень сложно даже опытным музыкантам, но нам очень повезло. Для первого тура мы подготовили романс Глиэра, а для остальных - известные и очень популярные произведения Генриха Венявского», - отметила преподаватель Ангелины Галина Копылова.

Кстати, в 2015 году юная скрипачка из Уссурийска пополнила копилку побед Приморья «серебром» на Международном конкурсе скрипачей имени В.Ф. Бобылёва, который проходил в Рязани.

Екатерина Цой

Читайте также:

Зеленые зоны приводят в порядок в Уссурийске

«Билет в будущее» получили юные жители Уссурийска

Интернет проведут в сельские школы Уссурийска

Популярное

Медведев принял важное решение для автомобилистов

Кубай сказал, повторится ли сценарий бесснежной зимы

Изменения в Трудовой кодекс приняли депутаты

«Одевайтесь теплее» - синоптики обещают морозную среду
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...