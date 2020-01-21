Юная «террористка» «заминировала» суд ради любви

21-летняя жительница Хабаровска получила наказание за ложное сообщение о минировании суда в столице края, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в краевой полиции, в октябре 2019 года девушка позвонила спасателям и рассказала, что в одном из судов города заложена бомба. Силовики эвакуировали из указанного здания пару сотен человек – взрывчатки там не было.

Позже «терорристку» задержали. Выяснилось, что девушка взяла у неизвестных людей телефон и «симку», чтобы сделать роковой звонок. Дело в том, что в это самое время в здании проходил суд над ее молодым человеком, которого обвиняли по делу о наркотиках.

Хитрый план пары провалился – дело сожителя рассмотрели в другом суде и приговорили к шести годам колонии, «терорристке» выписали штраф в размере 300 тысяч.

Напомним, что ранее волна ложных сообщений о минировании прокатилась по всему Дальнему Востоку – в ноябре, декабре и январе несколько раз проходили массовые эвакуации детей и педагогов из школ и детских садов крупных дальневосточных городов. Так, «телефонные терорристы» атаковали Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и Биробиджан. Не остались без внимания и местные вузы и учреждения культуры.

Александра Маслова