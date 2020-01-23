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6 Декабрь 2019, 18:15

Юного мошенника на улице задержала приморская Росгвардия

Телефон

В Уссурийске произошел практически «классический» случай изымания телефона обманным путем, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Росгвардии края, несколько дней назад один из городских школьников встретил на улице молодого человека. Тот попросил разрешения позвонить по мобильному телефону. Пострадавший, не подозревая о подвохе, отдал ему гаджет стоимостью 16 тысяч рублей. Злоумышленник, получив телефон, развернулся и принялся быстро убегать вместе с техникой.

Подросток немедленно обратился в полицию с заявлением, описав внешность мошенника. Вскоре отряд вневедомственной охраны остановил молодого человека, идущего по улице. Его одежда и внешний вид полностью совпадали с теми, которые описал накануне несовершеннолетний пострадавший.

17-летний подросток был задержан – при себе у него был телефон той же марки, что накануне пропал у школьника.

Александра Маслова

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