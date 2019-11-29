Юные фигуристы Приморья поборются за звание лучшего из лучших

Соревнования по фигурному катанию регионального масштаба открылись во Владивостоке в пятницу, 29 ноября. Участниками стали больше 150-ти детей от 6 до 18 лет, которые поборются за призы и титулы на городской ледовой арене "Полюс", сообщает DEITA.RU.

Ежегодный Приморский чемпионат созвал под свои "знамена" юных фигуристов буквально со всего Приморья: здесь можно встретить мальчишек и девчонок как из Владивостока, Артема и Уссурийска, так и из более дальних населенных пунктов - Чугуевки и Уссурийска. Что касается компетенции спортсменов, здесь категории, что называется, смешанные - от 3-го юношеского до кандидатов в мастера спорта. Сами соревнования продлятся не один день, а целых три - результаты станут известны лишь в воскресенье, 1 декабря. Такая длительность, по словам организаторов, связана не только с большим количеством участников и номинаций.





"Параллельно здесь же, в эти же дни, проходит личное первенство Владивостока по фигурному катанию. Это Владивостокские детки соревнуются между собой. Все сразу в одно время - нам(федерации) так удобнее, и родителям, и детям - тоже. Здесь также представлены разные возрасты - если в краевых соревнованиях ребята преимущественно постарше, то Владивосток - это и новички, и дебютанты и так далее", - рассказала корреспонденту DEITA.RU Елена Порубина, помощник президента Федерации фигурного катания в Приморском крае.

По результатам соревнований обладатели 1-го и 2-го спортивных разрядов, победившие в региональном чемпионате, поедут на первенство России. Они же - станут участники "зональных" соревнований, которые пройдут в городе Новосибирске. Для Приморского края такие крупные отборочные соревнования станут последними в 2019 году.

Евгений Черемухин