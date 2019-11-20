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Юные шахматисты Приморья подтвердили свой класс на первенстве Дальнего Востока

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Восемнадцать медалей завоевали юноши и девушки из Приморья на прошедшем во Владивостоке первенстве Дальнего Востока по шахматам. В этом году организаторам удалось собрать рекордное число участников – почти 500 человек, сообщил DEITA.RU президент владивостокской шахматной федерации Андрей Степанов.

Лучшей на турнире стала сборная Бурятии, однако приморские ребята показали себя на чемпионате не менее достойно – сразу одиннадцать наших шахматистов в детской (до 9 лет) и юношеской (до 19 лет) возрастных категориях получили право по итогам соревнований выступить на чемпионатах России весной 2020 года в Сочи и Костроме.

Два приморских шахматиста стали обладателями сразу трех золотых медалей – юниоры Максим Щукин – в классических шахматах, быстрых шахматах и в шахматной композиции и Алена Гармаш – в блице, классических и быстрых шахматах.

«Золотом» и «бронзой» отметился Николай Белков, курсант Нахимовского училища, победу он одержал в классических шахматах (в возрастной категории до 17 лет), а третье место ему досталось в соревнованиях по блицу.

Немного до победы не хватило юному шахматисту из Артема Владимира Шпакову, который уступил Максиму Щукину в «классике» и занял третье место в блице. Также золотую медаль для Приморского края завоевала молодая шахматистка из Уссурийска Анастасия Черняк – в основном турнире по шахматам среди девочек до 15 лет.

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