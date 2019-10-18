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Юный спортсмен из Владивостока победил в международном конкурсе по футбольному фристайлу
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Юный спортсмен из Владивостока победил в международном конкурсе по футбольному фристайлу
В конкурсе под названием "Алло, футболисты, мы ищем таланты" приняли участие сотни ребят из самых разных точек России. В результате жетского отбора абсолютным победителем вышел 11-летний Ярослав Чигарёв. Парень с помощью отца и друзей придумал и записал видеоролик, в котором демонстрирует свои навыки управления мячом. После победы руководство школы №73, где учится мальчик, а также представители администрации Владивостока, решили провести в честь победы Ярослава целую линейку на школьном стадионе. Юному футболисту вручили грамоты и благодарности, а также главный приз - путёвку в знаменитый пионерский лагерь "Артек". В конце мероприятия Ярослав продемонстрировал собравшимся сверстникам свои футбольные таланты.
Евгений Черемухин
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