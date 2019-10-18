telegr wh call

Новости

ЦБ подтвердил догадки о российской экономике

18 Октябрь 2019, 22:45

Россиянам не рекомендуют турпоездки в эти популярные страны

18 Октябрь 2019, 22:15

Банковская утечка данных: россияне могут лишиться денег и квартир

18 Октябрь 2019, 21:45

Пенсионеры Сахалина осваивают электровелосипеды

18 Октябрь 2019, 21:37

Юный спортсмен из Владивостока победил в международном конкурсе по футбольному фристайлу

18 Октябрь 2019, 21:31

«Это кайф»: Финалист проекта «Лидеры России» поделился опытом участия в конкурсе

18 Октябрь 2019, 21:20

Коллекторы начали новый бизнес с выселением людей из квартир

18 Октябрь 2019, 21:15

Реформа ОСАГО отменяется

18 Октябрь 2019, 20:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Юный спортсмен из Владивостока победил в международном конкурсе по футбольному фристайлу

фото

В конкурсе под названием "Алло, футболисты, мы ищем таланты" приняли участие сотни ребят из самых разных точек России. В результате жетского отбора абсолютным победителем вышел 11-летний Ярослав Чигарёв. Парень с помощью отца и друзей придумал и записал видеоролик, в котором демонстрирует свои навыки управления мячом. После победы руководство школы №73, где учится мальчик, а также представители администрации Владивостока, решили провести в честь победы Ярослава целую линейку на школьном стадионе. Юному футболисту вручили грамоты и благодарности, а также главный приз - путёвку в знаменитый пионерский лагерь "Артек". В конце мероприятия Ярослав продемонстрировал собравшимся сверстникам свои футбольные таланты.

Евгений Черемухин

фото

фото

фотоъ

фото

фото

фото

Популярное

Путин назначил важного чиновника в Приморье

Кожемяко выиграл крабовый аукцион

Маньяк напал на женщину с ребенком в столице

Эти машины никогда не останавливает ГИБДД
Загрузка...
Загрузка...