Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства

СМИ опубликовали доходы членов нового состава российского правительства, утвержденного накануне, 21 января. Самым обеспеченным чиновником снова стал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, он в 215 раз богаче самого бедного министра. В тройку лидеров по доходам также вошли министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает DEITA.RU

Рейтинг составлен на основе деклараций о доходах чиновников за 2018 год, собранных lenta.ru. Правда, не все доходы оказались в публичном доступе. «Темными лошадками» в этом списке остаются вице-премьеры Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матицын и министр цифрового развития Максут Шадаев, информации о доходах которых нет в публичном доступе. Среди остальных же с заметным отрывом лидирует дальневосточный лидер. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев остается самым богатым членом российского правительства с доходом в 538 млн. рублей. На втором месте по уровню доходов министр промышленности и торговли Денис Мантуров, он заработал за год 443 млн. На третьем месте министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев с задекларированным доходом 183,8 млн. руб.

Остальных можно разделить по группам ежегодных доходов до и больше 10 млн. рублей.

До 10 млн. в 2018 году заработали: глава МЧС Евгений Зиничев — 9 млн., вице-премьер Марат Хуснуллин – 8,8 млн., вице-премьер Дмитрий Григоренко – 8,7 млн., министр науки и высшего образования Валерий Фальков — 8,7 млн., вице-премьер Андрей Белоусов – 7,68 млн., министр иностранных дел Сергей Лавров — 7,3 млн., министр транспорта Евгений Дитрих - 7,1 млн., министр экономического развития Максим Решетников — 7,6 млн., министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов — 6,6 млн., министр здравоохранения Михаил Мурашко — 4,3 млн., министр просвещения Сергей Кравцов — 3,4 млн. Самым бедным министром оказалась глава Минкультуры Ольга Любимова с доходом в 2,5 млн. рублей.

Ровно 10 миллионов заработал за год министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Более 10 миллионов рублей за 2018 год получили: министр водных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин — 47,5 млн., министр финансов Антон Силуанов — 40 млн., министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев — 23,1 миллиона рублей. Новый премьер-министр Михаил Мишустин находится в середине этого рейтинга с доходом в почти 19 млн. рублей. Далее следуют министр энергетики Александр Новак — 18,6 млн., вице-премьер Юрий Борисов – 17,3 млн., министр труда и соцзащиты Антон Котяков — 14,9 млн., вице-премьер Татьяна Голикова – 14,2 млн., министр юстиции Константин Чуйченко — 13,1 млн., министр обороны Сергей Шойгу — 11,5 млн., вице-премьер Виктория Абрамченко – 10,6 млн. рублей.

Светлана Алеутская