Юрист сказал, что на самом деле будет за оставление места ДТП

Популярная страшилка о лишении прав становится действительной далеко не всегда, сообщает DEITA.RU.



Член Ассоциации юристов России (АЮР), заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов «ОСА» Алексей Румянцев рассказал, как быть, если водитель случайно поцарапал припаркованную машину, а ждать владельца времени нет. Советы опубликованы на сайте «Аргументы и факты».

По словам эксперта, вариантов развития ситуации может быть два: если владелец поцарапанного авто заявит в ГИБДД, то виновника могут как лишить прав за оставление места ДТП, так и всего лишь наложить штраф в размере 1000 рублей. Как отделаться одним штрафом, и рассказал юрист.

Прав на год-полтора лишают только в том случае, если суд признает наличие злого умысла в действиях водителя. Соответственно, чтобы сохранить водительское удостоверение, надо сделать все, чтобы суд и ГИБДД поняли: вы пытались выйти на связь с владельцем авто: напишите записку, сфотографируйте ее и место ДТП, найдите свидетелей и запишите их номера. И лучше после завершения важных дел вернуться на место аварии и снова попытаться найти владельца авто.

Елена Миронова