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Юрист сказал, как магазины обманывают пенсионеров

магазин, продукты, супермаркет, консервы

Думая только о своей прибыли, торговые сети заманивают людей на акции, которые оказываются несуществующими

Россияне часто жалуются на торговые сети из-за обманов, однако самой уязвимой категорией покупателей были и остаются пенсионеры. Именно на них рассчитаны схемы обмана с акциями и скидками, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет Life, по всей России есть несколько популярных способов заменить пенсионеров в супермаркет и обмануть. Например, скидки для пенсионеров в определенные дни или часы. Как правило, людей дурят с ценой – на кассе пробивают не ту, что указана на ценнике, или пишут мелким шрифтом дополнительные условия, например, скидка предоставляется при покупке нескольких упаковок. Также часто встречается обман с весом – написано 200 грамм, а по факту 170. Тогда скидка просто окажется призрачной.

К сожалению, часто встречается и самый неприятный из обманов – продажа по акции товара с истекшим сроком годности.

Юрист Алексей Гавришев напомнил, что вернуть просрочку в магазин можно при любых условиях: даже если покупатель приобрел ее по акции. Если же цена на ценнике и в чеке разная, то покупатель должен требовать вернуть ему разницу. В противном случае надо жаловаться в Роспотребнадзор – магазин оштрафуют.

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