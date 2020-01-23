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Юрист сказал, кто будет виноват в ДТП в узком дворе
23 Январь 2020, 03:30
Юрист сказал, кто будет виноват в ДТП в узком дворе
Не всегда водители хотят уступать дорогу встречной машине,
сообщает DEITA.RU.
Современные дворы в больших городах не могут вместить в себя всех желающих припарковаться у дома. Так что машины припаркованы вдоль и без того узких дорог, на обочинах и поворотах. Член Ассоциации юристов России (АЮР), заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов «ОСА» Алексей Румянцев рассказал «АиФ», кого ГИБДД признает виновным в аварии.
Частая ситуация: в узком проезде во дворе не разъехались 2 авто, которые двигались навстречу друг другу. Чаще всего, будет 2 варианта развития событий. Первый – виновник тот, кто был на встречке. Иными словами, если вы двигаетесь по дороге, на которой стоят припаркованные авто, вы – на встречке. Согласно ПДД, вы должны уступить дорогу встречному авто.
Второй вариант развития событий – обоюдная вина. Она наступит в том случае, если ДТП произошло на узкой дороге, на которой не было препятствий. Тогда виновниками будут оба: ведь согласно ПДД водители должны остановиться и предпринять меры для безопасного проезда.
Елена Миронова