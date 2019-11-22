Юристы и полицейские провели правовые уроки для школьников Находки

Целый курс лекций, круглых столов, тренингов, тематических игр провели приглашенные специалисты для учащихся школьных и дошкольных учреждений Находки в рамках образовательного проекта «День правовой помощи», сообщили DEITA.RU в пресс-службе городской администрации.

Данная акция носит всероссийский характер. Она направлена не только на правовое просвещение детей, но и улучшение отношений между ними, воспитание неправовых норм поведения в общественных местах, позитивное влияние на процесс воспитания в школах и семьях, ведь на встречах нередко присутствуют родители.

В рамках акции ребята не только сидят на лекциях, но и участвуют в творческих занятиях, играх и викторинах. Так, ученики младших классов по заданию педагогов отразили нормативное и ненормативное поведение в рисунках. Для учащихся старших классов были организованы викторины и консультации с представителями правоохранительных органов.

Инспекторы по делам несовершеннолетних поговорили с ребятами «по душам». Дети и подростки узнали, как следует вести себя при чрезмерной строгости родителей и к кому в их возрасте обращаться за защитой прав. С представителями полиции школьники поговорили на тему преступлений и соблюдения требованиям закона в тех или иных ситуациях.

Не обделили вниманием в рамках Дня и трудных подростков, стоящих на учете в городском ОМВД. С ними профилактические беседы вели представители ФСИН и прокуратуры.