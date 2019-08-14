Юристы прокомментировали участие Владимира Путина, президента РФ, в Байк-шоу. Президент нарушил сразу несколько правил во время поездки на мотоцикле «Урал», сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Autonews.

На прошлых выходных лидер страны снова выбрал для себя активный отдых и поучаствовал в ежегодном Байк-шоу. При этом он ехал без шлема и вез в коляске пассажира, на котором шлема тоже не было. За каждое из нарушений обычно полагается штраф в 1000 рублей.

Тем не менее президента не оштрафуют, потому что участок дороги был перекрыт. А в таком случае правила ПДД не действуют, и штраф не накладывается. Во время культурных и массовых мероприятий система проверки правил становится иной.

Не стали штрафовать Путина и за езду не пристегнутым ремнем безопасности в мае прошлого года, когда он вел КамАЗ по крымскому мосту. Объяснение: дорога еще не открыта официально, является строительной площадкой, ПДД здесь не действуют. А права категории С есть у президента уже лет двадцать как. Поэтому тысячу рублей и президент, и его пассажиры в тот момент не потеряли.

Также Путина не штрафовали за превышение скорости на седане Lada Vesta, который он тестировал. Ни у кого не было приборов для проверки скорости, чтобы узнать, действительно ли превышение скоростей имело место быть.

Езда на гоночном болиде Формулы-1 со скоростью 240 км/ч в 2010 году по аэродрому Ленинградской области тоже оказалась для главы страны допустимой.

Анастасия Туркова