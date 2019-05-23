У юристов есть некоторые советы для автолюбителей, которые помогут в общении с представителями ДПС, сообщает DEITA.RU.

По их словам, каждое третье постановление инспектора ДПС можно отменить в суде. Вам помогут несколько фраз в протоколе.

Первая: «Не согласен с нарушением». Она крайне важна, поскольку дает шансы на обжалование штрафа. Если инспектор обвиняет вас неоправданно – смело пишите о своем несогласии.

Вторая: «Мне не разъяснили права и обязанности». Если инспектор не может толком сказать, что вы нарушили и каким образом, сделайте такую приписку. Фраза «не разъяснены права» с вашей подписью укажет, что при составлении протокола нарушена процессуальная норма, и инспектору придется за это отвечать.

Третье: доказательства. Вас не могут обвинить в чем-либо без слов очевидцев, видеозаписи или аудио, подтверждающих нарушение. Если у ДТП есть свидетели, и они готовы подтвердить вашу невиновность – пишите об этом, и вас, скорее всего, отпустят без штрафов.

Анастасия Туркова