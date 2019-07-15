Выставка «Шкатулка Матроны. Драгоценности римской эпохи» из собрания Государственного Эрмитажа проходит в Приморской краевой картинной галерее. Ювелирными украшениями древности жители и гости Владивостока могут любоваться до 29 сентября. Выставка завершит Четвертые дни Эрмитажа во Владивостоке, которые пройдут в сентябре, сообщает DEITA.RU.



Золотые змеи, когда-то обвивавшие руки прекрасных римских дам, серьги, богато украшенные полудрагоценными камнями, ожерелья, кольца и подвески. Коллекцию ювелирных украшений созданных в период I века до нашей эры- III века нашей эры можно увидеть в новом выставочном пространстве галереи - сейфовом зале.



«Выставка уникальна, - рассказывает заместитель директора по научной работе картинной галереи Наталья Левданская. - Эрмитаж впервые показывает коллекцию римских золотых украшений. Отдельные экспонаты были доступны зрителям и прежде, но коллекция никогда ранее не демонстрировалась. Честь принять ее первыми выпала нам».



В древнем Риме матрона, это не имя, как принято в русской культуре. Матрона - обозначение дамы имеющей очень высокий социальный статус. Все украшения, которые мы видим на выставке, могли находиться в шкатулке одной из высокопоставленных римских матрон.





Уже четвертый год, благодаря установившимся крепким связям между Приморской картинной галерей и Государственным Эрмитажем, жители и гости Владивостока могут видеть бесценные экспонаты из коллекций одного из главных музеев страны и мира.



Выставка «Шкатулка Матроны. Драгоценности римской эпохи» вошла в проект традиционной Недели премьер посвященной дню рождения Приморской картинной галереи.



Посетить выставку можно по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 12. Приморская Государственная картинная галерея. Вход в зал-сейф через Парадный зал. Посещение выставки возможно только с экскурсией. Время экскурсий: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, со вторника по воскресенье.

Ирина Павленко