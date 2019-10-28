Южная Корея отгораживается от КНДР новой стеной

Власти Южной Кореи приняли решение отгородиться от КНДР огромным защитным забором, который будет тянуться по всей границы страны. Об этом сообщает DEITA.RU.

Такое решение южнокорейское правительство приняло вовсе не из-за страха перед северными «соседями» и их частыми испытаниями ядерного оружия. Все дело в зараженных африканской чумой диких кабанах, повадившихся перебегать на территорию республики из Северной Кореи.

Согласно сообщениям Ренхап, власти уже утвердили план строительства четырех двухсот километровых заборов. Ограждения от заразных кабанов появятся недалеко от границы с КНДР по направлению с запада страны к восточному побережью ближе к концу последнего месяца осени.

Также в качестве защитных мер от эпидемии АЧС правительство Кореи выпустило приказ о расширении зон, где разрешена охота на кабанов, и отправке групп специального назначения на поиски подстреленных охотниками или убитых болезнью диких свиней. Найденные туши приказано срочно утилизировать, чтобы не дать шанса мелким грызунам и птицам распространить очаги заражения.

Напомним, на сегодняшний день власти республики заявили о четырнадцати случаях заражения АЧС домашними свиньями на северных территориях. Предполагается, что инфекция проникла в страну через кабанов, ранее заразившихся в КНДР - северные корейцы первыми сообщили об обнаруженных вспышках заболевания.

Отмечается, несмотря на отсутствие новых вспышек заражения африканской чумой, цены на мясо свиньи в республике резко обрушились на сорок процентов.

Екатерина Цой