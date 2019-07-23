Военные Республики Кореи произвели несколько предупредительных выстрелов по военным самолетам Российской Федерации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на AP.

Выстрелы в качестве предупредительной меры были сделаны военными Южной Кореи. Они стреляли в сторону российских военных, которые стали нарушителями воздушного пространства республики. Об этом стало известно во вторник, 23 июля.

Как отметили в Министерстве национальной обороны Республики Кореи, три российских военных самолета сперва вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи на восточном побережье. После этого один из воздушных судов якобы оказался в воздушном пространстве страны.

Южнокорейские самолеты вылетели к нарушителю и открыли предупредительный огонь, однако российские военные ответных выстрелов не делали.

Отмечается, что подобный случай в истории стран произошел впервые.

Екатерина Брязгунова