10 миллионов долларов выплатит Нью-Йорк невиновному мужчине, который провел в городской тюрьме 30 лет, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет интернет-издание New York Post.

Как отмечает газета, таким образом власти Нью-Йорка рассчитывают избежать судебного иска на 50 миллионов долларов США.

В далеком 1987 году дело обстояло следующим образом. Марк Денни стал одном из подозреваемых в серьезном преступлении. За кражу со взломом и изнасилование девушки тогда еще 17-летний юноша получил 57 лет заключения.

При этом злоумышленники, которые на самом деле совершили этот грязный поступок, убеждали и потерпевшую и судей, что их было трое и молодой человек не при делах. В свою очередь потерпевшая путалась в показаниях и не могла точно сказать, был ли этот молодой человек среди нападавших, а главное — сколько их было трое или четверо.

Только спустя 30 лет невинно осужденному удалось доказать свою непричастность к краже. И вот теперь власти Нью-Йорка готовы выплатить ему 9,75 миллиона долларов, чтобы гражданин не подавал на них в суд.

Екатерина Брязгунова