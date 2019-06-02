Депутаты Государственной Думы обсуждают возможность введения уголовной ответственности для публичных персон, сделавших антинаучные заявления, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал член комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва», предложения о введении уголовной ответственности за антинаучные заявления уже прозвучали в стенах российского парламента. Хотя и пока не в виде законопроекта, а на уровне обсуждений.

«У нас люди сегодня, к сожалению, часто высказывают разные мысли, далекие от научных исследований современных и вообще от науки как таковой», отметил Алексей Куринный.

Накануне заслуженный врач Российской Федерации Наталья Толоконская заявила о том, что укусы клещей полезны, потому что, якобы, благодаря им, организм становится устойчив к клещевым инфекциям. По ее словам, в Сибири люди почти не болеют клещевыми инфекциями, в том числе смертельными.

Дмитрий Санников