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За что оштрафуют девушек, сказал глава ГИБДД
Главный человек по обеспечению безопасности дорожного
движения страны рассказал, можно ли считать обычное поведение многих
представительниц прекрасного пола нарушением, сообщает DEITA.RU.
Житель Краснодара задал интересный вопрос главе ГИБДД Михаилу Черникову. С помощью сервиса «За рулем» мужчина рассказал, что, стоя в пробке, разговаривал по телефону. За это его оштрафовали. Сам вопрос автолюбителя звучит так: за что штраф – ведь разговор был, пока машина стояла. Кроме того, мужчину интересует – почему его оштрафовали, а девушки, которые бесконечно сточат сообщения за рулем, остаются безнаказанными.
Михаил Черников отметил, что штраф за разговор по телефону выписали правомерно: ведь транспортное средство, которое попало в пробку, все равно считается законом находящимся в движении.
Более того, за разговор по телефону и отправку сообщений за рулем предусмотрен одинаковый штраф – 1500 рублей. Так что и девушек, которые шлют сообщения, ГИБДД также наказывает.
Елена Миронова