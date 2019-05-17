Никто не останется незамеченным, сообщает DEITA.RU.

Росреестр поставит своей задачей выявление нарушителей среди владельцев дачных участков. Поиск несостыковок закона и фактической деятельности хозяев будут осуществлять летающие дроны. Как передают "Известия", полученные данные с воздуха будут сравниваться с информацией в Едином государственном реестра недвижимости.

Уже к концу года поисковая деятельность охватит всю Россию. В административных центрах федеральных округов будут созданы центры коллективного использования беспилотников. Их оснастят необходимым оборудованием для проведения съемки земной поверхности и обработки данных.