Депутаты Государственной Думы на заседании Комитета по государственному строительству и законодательству 28 мая рассмотрят законопроект об ужесточении наказания для пьяных водителей, сообщает DEITA.RU.

Государственная Дума уже приняла законопроект в двух чтениях. Перед финальным, третьим чтением, депутаты его рассматривают в комитетах. Документом будут внесены изменения в статью 264 УК РФ — «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В соответствии с новым законом, в случае причинения тяжкого вреда здоровью гражданам при ДТП, водителю будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас максимальное наказание за это предусматривает до 4 лет тюрьмы. Если погибнет один человек, то виновник аварии отправится в места лишения свободы на срок от 5 до 12 лет (сейчас — от 2 до 7 лет). В случае гибели двух или более человек будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Накануне читатели DEITA.RU высказали своё мнение о том, какая мера была бы справедливой для тех, кто осмеливается садиться пьяным за руль. И большинство (37,7%) выбрало весьма жёсткий ответ о пожизненном лишении таких водителей прав.

Следующий по популярности ответ - давать пожизненное за пьяное ДТП с погибшими - набрал 24,6% от общего числа проголосовавших.

Дмитрий Санников