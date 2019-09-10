За двести рублей можно стать ветераном «Первой чеченской»

Теперь стать героем чеченской кампании может каждый. Одна из российских компаний решила нажиться на юбилее Первой чеченской войны, выпустив в продажу ветеранские медали участников боевых действий. Об этом сообщает DEITA.RU.

До столько необычного маркетингового хода додумалась художественная фабрика Челябинска. К 25-летию «чеченской кампании» умельцы выпустили более десятка медалей различного достоинства, в том числе - три варианта копий настоящих наград ветеранов боевых действий. Цена за одну медаль начинается от 187 рублей за штуку.

Распространители «патриотичной» продукции даже предлагают будущим клиентам скидки на оптовые заказы.

«Скидки от 3 до 10 процентов предоставляются на всю продукцию к 25-летию Первой Чеченской войны. 3% на заказы до 15000 рублей. 5% на заказы от 15000-50000 рублей. 7% на заказы от 50000-150000 рублей. 10% на заказы от 150000 рублей», - говорится в рассылке.

Также в «юбилейном» ассортименте компании - ручки, ножи, часы, кружки, настольные наборы и другие сувениры с надписью «25 лет Первой чеченской войне», выполненной издевательски-веселым шрифтом.

Екатерина Цой