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За эротику россиян начнут сажать за решетку

интернет

Адвокат предупредил о том, что в России действительно часто сажают за такое привычное дело, сообщает DEITA.RU.

Скачивать фильмы с известного (и запрещенного в России) файлообменника «Торрент» может быть уголовно наказуемо. Об этом предупредила адвокат Юлия Дубинина.

Как пишет юрист, наказывать посадкой в колонию будут не за каждый скачанный фильм, а только за порно и эротику. Эротика, объясняет адвокат, может быть приравнена к порно – тут все зависит от субъективных взглядов эксперта.

Дело в том, что система «Торрента» устроена так: скачивая файл пользователь потом его же раздает другим. То есть, фактически распространяет порнографию. А это, согласно УК РФ, 242 статья – до 6 лет колонии.

Елена Миронова

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