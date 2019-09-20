За эти действия с машиной точно лишат прав

Чего точно нельзя делать, дабы не лишиться водительского удостоверения, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на всю строгость закона о том, что автомобиль и алкоголь несовместимы ни в каком виде, а также массы случаев, доказывающих, что нарушение этой формулы ведёт к лишению возможности управлять транспортом, многие люди до сих пор относятся к этому недостаточно ответственно.

В подавляющем большинстве случаев они ещё ни разу не лишались прав и просто не знают о том, что ходят по тонкому краю и в любой момент они могут быть поражены в правах на вождение автомобиля.

Всем автолюбителям уже давно пора запомнить, что если они находятся в состоянии алкогольного опьянения, то они ни в коем случае не должны контактировать со своей машиной. Приведём самые распространённые ситуации.

Нельзя мыть авто

Даже если вы просто будете ходить рядом с машиной и намывать её, будучи пьяным, сотрудники ГАИ, которые будут неподалёку и которым ваше поведение покажется странным, будут в праве очень пристально у вас поинтересоваться зачем вы это делаете и не собираетесь ли вы после мойки поехать на машине. Выйти из этой ситуации без проблем с законом достаточно сложно. Ситуация, скажем прямо, из разряда "повезёт - не повезёт".

Нельзя толкать её из грязи

Если ваш автомобиль где-то застрял, вы не смогли выбраться, сходили домой, выпили спиртного и решили вернуться за тем, чтобы его вытащить - лучше этого не делать. Даже если вы посадите за руль своего знакомого, а сами будете просто толкать его сзади - к вам всё равно появятся вопросы. Например, что вы собираетесь делать, когда его вытащите? Сядете пьяным за руль? Ну тогда вам обеспечен визит в медосвидетельствование.

Нельзя пить во дворе или около машины

Речь уже не идёт о том, что вам как водителю запрещено пить в остановившейся и заглушённой машине, речь идёт о том, что лучше избегать употребления спиртного даже в непосредственной близости от неё. Если это заметят гаишники, то они уже не смогут отделаться от мысли, что вы вот-вот сядете за руль пьяным.

Будьте внимательны и ни в коем случае не мешайте алкоголь и автомобиль!

Дмитрий Шевченко