Есть нарушения, за которые можно лишиться водительских прав очень надолго, сообщает DEITA.RU.

Надолго можно лишиться права садиться за руль, если нарушить сразу несколько пунктов ПДД или нарушая их регулярно. Управляя транспортом в нетрезвом виде, пересекая сплошные, объезжая по встречке и так далее. Суммарный срок лишения прав может растянуться на несколько лет.

Максимальный срок лишения предусмотрен за следующие нарушения: вождение пьяным (полтора два года), повтор этого нарушения (от трех лет без прав), нарушение скоростного режима или игнорирование сигналов светофора, ДПТ и попытка скрыться (лишение прав или арест на пятнадцать суток), игнорирование штрафов.

Такие нарушения караются огромными штрафами в лучшем случае, а в худшем и заключением.

Анастасия Туркова