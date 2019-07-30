Какие пять предметов можно возить с собой в машине для самообороны, сообщает DEITA.RU.

Разрешен пенный баллончик. У него и действие долгоиграющее, и штраф за него не положен.

Разрешен стреляющий электрошокер, но с оговоркой: если его использует лицо старше восемнадцати лет и если на него имеется лицензия. Он поразит нападающего даже на расстоянии или через одежду.

Аэрозольные пистолеты. Они многозарядные, могут обезвредить врага с нескольких метров. Не карается штрафом, но требует сноровки в обращении.

Саперная или малая пехотная лопата. Такой можно и машину откопать, и врага сразить. И инспектор за нее не оштрафует.

Неожиданно: баллонный ключ. Это не оружие, но в машине имеется, и драться им можно. Главное – первым на оппонента с ним не кидаться.

Вообще лучшим способом решить конфликт является дипломатия или своевременное увеличение дистанции между собой и противником, но ситуации бывают разные. Потренируйтесь с оружием для самообороны, которое у вас есть, чтобы в случае необходимости успешно защитить себя.

Анастасия Туркова