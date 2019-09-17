За это ГИБДД «прессуют» с особой жестокостью

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инспектор, ГИБДД, ДПС, авто

На «ношение» иностранных номеров российских автомобилистов ждет особый разговор с Госавтоинспекцией, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Allcars.ru.

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения намерена в ближайшее время решить проблему безнаказанного нарушения ПДД водителями с номерами других стран на авто. Целый ряд ведомств, включая ФСБ и МВД, приступил к разработке механизма по привлечению к ответственности владельцев якобы заграничных автомобилей.

«Благодаря» недобросовестным автолюбителям, уклоняющихся от уплаты штрафов за установленные нарушения на дорогах за счет заграничного номерного знака, уже в октябре по всей стране введут особую систему наблюдения за автомобилистами. Единая база данных будет содержать в себе данные всех дорожных камер наблюдения, что значительно упростит работу специалистов по поиску нарушителей.

Номера особо злостных нарушителей ПДД – особенно с иностранными номерами - будут фиксироваться в ориентировках ГИБДД. Первая же встреча с инспектором повлечет для водителя взыскивание штрафов за все нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения. И даже после снятия санкций за проштрафившимся водителем какое-то время будут наблюдать специально обученные операторы новой системы контроля за безопасностью на дорогах страны.

Отметим, система уже работает в тестовом режиме в Москве. В пресс-службе московской ГИБДД отметили, что наиболее часто на «ковер» к полицейским попадают водители с номерами Украины, Армении и Молдавии.

Екатерина Цой

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