За эту информацию снизят проценты по ипотеке

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Клиентам российских банков сделали заманчивое предложение, сообщает DEITA.RU.

Россиянам предлагают сдавать банкам свои биометрические данные – отпечатки пальцев или голос. Как пишет «Российская газета», за такое сотрудничество будут предусмотрены «скидки» по кредитам и ипотеке.

В материале говорится о том, что такое предложение уже подготовили «Открытие», «Хоум Кредит», «Абсолют» и Промсвязьбанк. Однако о том, на сколько процентных пунктов будут снижены выплаты по кредитам, неизвестно.

Эксперты уверены, что банкам самим выгодно использовать биометрию – это ускоряет подтверждение клиента в системе. По некоторым оценкам, стоимость кредитов для тех, кто предоставит такие данные, упадет на 1%.

Елена Миронова

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