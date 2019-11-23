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За эту информацию снизят проценты по ипотеке
Клиентам российских банков сделали заманчивое предложение,
сообщает DEITA.RU.
Россиянам предлагают сдавать банкам свои биометрические данные – отпечатки пальцев или голос. Как пишет «Российская газета», за такое сотрудничество будут предусмотрены «скидки» по кредитам и ипотеке.
В материале говорится о том, что такое предложение уже подготовили «Открытие», «Хоум Кредит», «Абсолют» и Промсвязьбанк. Однако о том, на сколько процентных пунктов будут снижены выплаты по кредитам, неизвестно.
Эксперты уверены, что банкам самим выгодно использовать биометрию – это ускоряет подтверждение клиента в системе. По некоторым оценкам, стоимость кредитов для тех, кто предоставит такие данные, упадет на 1%.
Елена Миронова