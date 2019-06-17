В Приморье за первые четыре месяца 2019 года виноград подорожал на 23,9%, сообщает DEITA.RU по данным Приморскстата.

Согласно предоставленной аналитике, в среднем цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 6.6%. До 9% подорожали помидоры, морковь, морковь, чеснок, картофель. Значительный рост в цене показали свекла столовая, лук репчатый и капуста белокочанная, увеличение цены до 35.7%.

«Из фруктов заметный рост цен отмечен на груши, яблоки, бананы на 10.1-12.4%, виноград – на 23.9%», - сообщают приморские статистики.

На 2,7% подорожали молочные продукты, сгущенное молоко выше - на 3.5-6.4%.

Рыбная продукция подорожала на 1,7%, снижение цены на 3,2 – 3,8% наблюдалось на морские деликатесы: кальмар, красная икра и креветки, а также рыбу охлажденную и мороженный лосось.

Почти на 5% выросла цена на хлебобулочные изделия и муку. Цена на горох, фасоль, овсянку и другие крупы выросла от 6,1% до 22,5%. Из круп подешевел только рис на 1,7%.

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Иван Крышан