С субботы, 1 июня, в России вступает в силу сразу несколько законов, один из них — установка газовой сигнализации в каждом доме, сообщает DEITA.RU. К счастью данная мера коснется только новостроек.

Так, в новый многоквартирных домах власти решили контролировать уровень загазованности. Если вдруг уровень нормы будет превышен, специальная система отключит подачу газа.

Отмечается, что хотя данная норма добровольная, застройщикам, которые откажутся от установки газовой сигнализации, придется отчитываться перед Минстроем.

Напомним, о безопасном использовании газа в многоквартирных домах российские власти заставила задуматься трагедия в Магнитогорске. 31 декабря 2018 года из-за взрыва газа обрушился многоквартирный 10-этажный дом. Под завалами были обнаружены 39 погибших, в том числе дети.

Екатерина Брязгунова