Верховный суд России рекомендовал лишать водительского удостоверения за грязные номера, сообщает DEITA.RU.

Верховный суд России на заседании пленума представил важнейший документ. Это проект постановления, который разъясняет нижестоящим судам, как именно нужно применять главу 12 КоАП, касающуюся нарушений правил дорожного движения. Документ подобный не издавался давно: почти 13 лет. За это время произошли различные изменения, и судьи подготовили новую редакцию постановления.

Одним из ключевых вопросов стали разъяснения, как именно наказывать за грязные и нечитаемые государственные номера транспортного средства.

Как считает пленум Верховного суда России, если водитель специально установил некую металлическую или пластиковую шторку, то его накажут в любом случае. Даже если на момент остановки машины инспектором номер был виден. Наказание при этом установлено в виде штрафа размером 5 тысяч рублей, либо лишение водительского удостоверения.

Любопытный нюанс Верховный суд разъяснил относительно грязных номеров. По мнению судей, за грязные номера наказание должно быть таким же суровым: штраф размером 5 тысяч рублей, либо лишение водительского удостоверения. При этом, госавтоинспектор должен представить в суд доказательства, что водитель намеренно залепил номер грязью. Доказательством может быть, например, фотография автомобиля, который весь такой чистенький, а номер у него в грязи и нечитаем.

Дмитрий Санников