Одобрен закон, который освобождает от налога на доходы физлиц материальную выгоду, полученную в ходе ипотечных каникул, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Теперь материальная выгода от экономии на процентах за использование кредитных средств на протяжении льготного периода доходом налогоплательщиков считаться не будет.

До этого действовал закон, согласно которому доходы заемщиков, полученные из разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту, облагались налогом по ставке в тридцать пять процентов. Сегодня этот момент исправлен.

Анастасия Туркова