Верховный суд России определил, как штрафовать за нарушение правил пользования световыми приборами, сообщает DEITA.RU.

На заседании пленума Верховный суд в первом чтении утвердил проект постановления, который разъясняет нижестоящим судам, каким образом правильно применять главу 12 КоАП, касающуюся нарушений правил дорожного движения.

Как разъясняет Верховный суд, за установку на передней части машины световых приборов, «цвет огней и режим работы» которых не соответствуют правилам, водителя нужно наказывать лишением права управления транспортными средствами на срок до одного года. Речь здесь идет о различных стробоскопах, маячках инестандартных фарах. Как объясняет Верховный суд, главный признак нарушения — освещение направлено по ходу движения машины, а расположение источника света неважно. Во всех этих случаях может применяться лишение прав.

При этом оговорено, что подобная санкция может применяться только в тех случаях, когда световой прибор работает одновременно с нарушением требований к цвету и «режиму работы» (к примеру, мигает синим цветом).

Если же в штатной фаре установлена нештатная газоразрядная (ксеноновая) лампа, которая не мигает, то наказываться это нарушение должно штрафом в размере 500 рублей.

В чем-то это хорошая новость для автомобилистов со своим «тюнингом». Ведь еще несколько лет назад, напомним, в ряде регионов наблюдалась волна случаев, когда суды лишали прав автомобилистов за ксеноновый свет. Как считает Верховный суд, эта практика должна быть прекращена.

Дмитрий Санников