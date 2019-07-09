Любители покормить уличных птиц будут вынуждены платить в городскую казну, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Проблема обилия птиц на городских улицах иногда может перерастать в большую неприятность для муниципальных властей. Администрация Магадана приняла решение бороться с голубями и ввела штраф для тех, кто продолжает подкармливать животных.

Теперь за кормление голубей можно схлопотать штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Причиной такого решения мэр города назвал то, что птицы способствуют распространению мусора, а голубиный помёт портит устанавливаемые муниципалитетом художественные объекты.

В этом году Магадан отмечает 90-летие, и в дни празднования мэрия устанавливает множество скульптурных композиций, занимается благоустройством.

Дмитрий Шевченко