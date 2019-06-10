Назван город с наибольшей "летней" зарплатой в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Сервис "Авито" привёл интересную статистику, согласно которой город Сочи Краснодарского края является местом, где можно заработать за одно лето самое большое количество денег. Кроме этого, именно здесь сосредоточено больше всего вакансий (40%) от общего числа предложений по работе вблизи моря.

Средняя зарплата в летний период здесь составляет более 43 тысяч рублей. Соседние крупные города, также расположенные на берегу Чёрного моря, тоже показывают высокую зарплату среди сезонных работников. Специалисты отмечают рост количества вакансий по сравнению с прошлым годом от 10% до более, чем 60% в курортных городах.

Исполнительный директор «Авито Работа» Артём Кумпель отмечает, что самыми востребованными вакансиями являются: аниматор, официант и продавец мороженого. В основном, на них приходят работать студенты.

Дмитрий Шевченко