За «маму» и «папу»: Путин выступил против понятия «родитель №1»

Президент России выступил за традиционное обозначение родителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

В ходе заседания рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, Владимир Путин обозначил своё отношение к таким исконным и родным для каждого россиянина словам, как «мама» и «папа».

Поддерживать установление в России нормы, при которой родители должны проходить под порядковыми номерами, глава государства отказался.

По его словам, россиянам привычнее использовать традиционные слова и понятия для обозначения самых родных для себя людей.

Практика называть родителей под номерами пришла с запада, в частности, США и Европы. Там она уже давно перекочевала в официальные государственные документы.