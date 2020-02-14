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За «маму» и «папу»: Путин выступил против понятия «родитель №1»
Президент не поддержал европейскую тенденцию
Президент России выступил за традиционное обозначение родителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.
В ходе заседания рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, Владимир Путин обозначил своё отношение к таким исконным и родным для каждого россиянина словам, как «мама» и «папа».
Поддерживать установление в России нормы, при которой родители должны проходить под порядковыми номерами, глава государства отказался.
По его словам, россиянам привычнее использовать традиционные слова и понятия для обозначения самых родных для себя людей.
Практика называть родителей под номерами пришла с запада, в частности, США и Европы. Там она уже давно перекочевала в официальные государственные документы.