И слишком быстрая, и слишком медленная езда может стать причиной для того, чтобы сотрудник ГИБДД выписал штраф, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует «Мир автомобилистов».

По словам автоэкспертов, если водитель, который очень медленно двигался по дороге, стал виновником ДТП, то хочешь не хочешь, а оплачивать нанесенный ущерб придется. Если в аварии пострадал человек, то, согласно КоАП РФ, придется оплатить штраф в размере 25 тысяч или даже лишиться свободы. За погибших в ДТП дадут больше, там уже уголовная ответственность.

Кроме того, стоит помнить, что на скоростных магистралях передвигаться медленнее сорока километров в час запрещено правилами дорожного движения.

Екатерина Брязгунова