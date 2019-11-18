«За милых дам»: губернатор исполнил женские просьбы

Такому решению теперь завидуют все остальные регионы, сообщает DEITA.RU.



Желание всех российских женщин выполнил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Как сообщается на сайте местной администрации, губернатор поручил сделать 31 декабря выходным.

По словам самого Жвачкина, он даже не скрывает, что принял такое решение по просьбам женщин: ведь им пришлось бы прийти с работы и заниматься подготовкой праздничного стола. Теперь в области 31 декабря выходной, а суббота 28 –е – рабочий день.

Напомним, ранее в Кремле отметили, что не видят смысла менять календарь выходных и рабочих дней из-за 31 декабря.

Елена Миронова