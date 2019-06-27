В России уточнили наказание, которое будет применяться к водителям, решившим скрыть номерные знаки на своих автомобилях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Пленум Верховного суда России постановил санкции за "грязные" или нечитаемые номера. В случае, если будет установлено, что водитель решил намерено скрыть госзнаки, например, с помощью наклейки, грязи, снега или ветоши, то его могут оштрафовать на пять тысяч рублей или вовсе лишить прав сроком на один год.



Степень наказания, по данным издания, будет зависеть от решения суда. При этом уточняется, что факт намеренного сокрытия должен быть однозначно установлен инспектором ГАИ.

Также суровые наказания ждут и тех, кто до сих пор норовит использовать ксеноновые лампы или обгонять пробку по обочине.

Ранее сообщалось о том, что злостных нарушителей ПДД могут поразить в правах на использование услуг каршеринга.

Дмитрий Шевченко