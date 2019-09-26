За неделю приморцы приобрели 30 тонн свежей горбуши

Цена на свежевыловленную горбушу приятно радует жителей края - 118 рублей за килограмм товара люди охотно отдают, ставя рекорды скупаемости, сообщает DEITA.RU.

За неделю приморцы приобрели 30 тонн рыбного деликатеса, всего же реализовано более семидесяти тонн красной рыбы нового улова. Продажу горбуши в магазины края, удобные для покупателей, осуществляет Госпродагентство Приморья.

Более двухсот пятидесяти торговых предприятий приняли участие в продаже горбуши по сниженным ценам. Покупатели могут приобрести продукцию в таких популярных сетевых магазинах, как «Реми», «Самбери», «Фреш 25», «Парус», «Рыбный островок», «ОК» и «Мой Март».

Программа «Приморская рыба» является инициативой губернатора Приморского края Олега Кожемяко, и запущена в конце прошлого года в рамках гопросграммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края». Рыбодобывающие предприятия и торговые сети по поручению главы региона заключили спецсоглашения, согласно которым для жителей края установлена сниженная стоимость на рыбную продукцию Приморья. Инициатива снискала огромную популярность среди приморцев - с начала запуска программы удалось сбыть более двух с половиной тысяч тонн рыбы.

Софья Корф