Росавиация хочет наказать частную компанию за невыполнение взятых на себя обязательств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Компания "Транссервис" не достроила взлётно-посадочную полосу в посёлке Оссор Камчатского края. Теперь за нарушение контракта с неё требуют уплату неустойки в размере 27,9 миллионов рублей. Кроме этого Росавиация, подавшая соответствующий иск в адрес компании, также упоминает о необходимости возврата аванса в размере 191,4 миллиона рублей на реконструкцию полосы.

Ранее местные СМИ уже писали о том, что за аэропортом Оссора давно и прочно закрепился статус долгостроя. Работы начались ещё в 2015 году, но генподрядчик в лице компании "Спецстрой России" до сих пор так и не выполнил взятые на себя обязательства.

Сейчас граждане вынуждены добираться в Оссору из краевого центра с пересадками, на вертолёте через не менее проблемный аэропорт в Тиличиках.

Дмитрий Шевченко