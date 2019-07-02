Административную ответственность могут ввести за установленные на дорогах камеры с нарушениями, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на ТАСС.

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман выступает за обсуждение этой темы межведомственной группой. Кроме этого он предлагает обсудить введение единых на всей территории России требований, регламентирующих расположение дорожных знаков.

Возможно, камеры видео- и фотофиксации на дорогах приравняют к знакам, отбойникам, дорожной разметке и прочим техсредствам организации движения на дорогах

Анастасия Туркова