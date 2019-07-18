Нарушителям придется платить от пяти до десяти тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Штраф за попытку бесплатного проезда по платной дороге
собираются ввести в России. По сведениям издания, Минтранс уже готовит соответствующий законопроект.
Если его примут, то автолюбители, не оплатившие проезд по платной дороге на пункте взимания платы, будут получать по почте штраф в размере двух с половиной тысяч рублей.
Закон распространяется и на водителей грузовиков иностранных компаний. При этом сам штраф выписывается именно водителю большегруза.
При повторном нарушении платежного режима в течение года штраф составит 10 тысяч рублей, хотя и оплатить его можно будет со скидкой.
Дмитрий Шевченко