Нарушителям придется платить от пяти до десяти тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".



Штраф за попытку бесплатного проезда по платной дороге собираются ввести в России. По сведениям издания, Минтранс уже готовит соответствующий законопроект.



Если его примут, то автолюбители, не оплатившие проезд по платной дороге на пункте взимания платы, будут получать по почте штраф в размере двух с половиной тысяч рублей.

Закон распространяется и на водителей грузовиков иностранных компаний. При этом сам штраф выписывается именно водителю большегруза.

При повторном нарушении платежного режима в течение года штраф составит 10 тысяч рублей, хотя и оплатить его можно будет со скидкой.

Дмитрий Шевченко