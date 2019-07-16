Принят в третьем чтении закон, согласно которому ужесточается ответственность за попытки помешать медработникам оказать помощь пациенту, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Два года лишения свободы могут дать тому, кто препятствует медикам и мешает им помочь пациенту, и кто тем самым вызвал ухудшение состояния здоровья пациента. За нанесенный тяжкий вред виновник произошедшего получает уголовную ответственность. Альтернативное наказание – штрафы до восьмидесяти тысяч рублей или принудительные работы.

Если пациент умер из-за того, что медикам кто-то мешал его спасти, виновный будет лишен свободы на срок до четырех лет.

Но если даже пациент не пострадал, мешающий врачам злоумышленник все равно получит штраф в четыре – пять тысяч рублей.

Что касается водителей, которые отказались пропускать скорую помощь или иной транспорт экстренной службы, у которых включена мигалка или сирена – они должны будут заплатить штраф в размере до пяти тысяч рублей или остаться без прав на период от трех месяцев до одного года.

Анастасия Туркова